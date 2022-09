Lädeleslauf von Primisweiler nach Haslach

Die Dorfläden Haslach und Primisweiler veranstalten am Samstag, 10. September, wieder ihren seit Lädeleslauf. Der knapp sechs Kilometer lange Kurs führt vom Dorfladen Primisweiler nach Rhein, dann den Berg hinab quer durchs Argental und endet beim Dorfladen und Heim Sankt Konrad in Haslach. Die Musikkapelle Haslach wird die Ankommenden im Ziel schwungvoll begrüßen, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. Für Bewirtung ist gesorgt. Ein Shuttle-Bus der Firma Sohler fährt um 9.30 von Haslach nach Primisweiler zum Start, um 14 Uhr gibt es den Bus vom Dorfladen Haslach zurück nach Primisweiler.