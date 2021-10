Ladwig’s Dixieland Kapelle spielt im Schwarzen Hasen

Eine Zeitreise zurück in die Glanzzeit des Jazz gibt es am Freitag, 15. Oktober, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Beutelsau, wenn die Ladwig’s Dixieland Kapelle mit Begeisterung ein Retro-Jazz-Konzert auf die Bühne bringt.

Der Rollini-Swing und der Vintage-Look der Kapelle gibt einem laut Pressemitteilung des Jazz Point Wangen das Gefühl, man würde Mitte der 1930er-Jahre Adrian’s Tap Room in New York betreten. Jazz-Archäologe und Tourleiter Uwe Ladwig lässt an diesem Abend Jazzgeschichte lebendig werden und nimmt sein Publikum auf unterhaltsame Weise mit auf eine Expedition zur Erkundung des klassischen Jazz.