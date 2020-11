Ladendieb in Wangen führt Messer mit

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstag gegen 9.15 Uhr in einem Discounter in der Siemensstraße in Wangen ein Ladendieb überführt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 47-Jährige Lebensmittel und Alkohol in seine Cargohose gesteckt. Polizeibeamte fanden bei dem Mann schließlich auch noch ein Messer, was sich im Ermittlungsverfahren strafverschärfend auswirken könnte.