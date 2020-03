Ladendetektiv erwischt Dieb in Wangener Baumarkt

Ein 33-jähriger Mann hat am Donnerstagmittag in einem Wangener Baumarkt im Haidösch eine kurzzeitig unaufmerksame Kundin genutzt und ihr deren Geldbeutel, der offen sichtbar in dem mitgeführten Einkaufswagen lag, genommen. Polizeiangaben zufolge klaute der Mann Bargeld in Höhe von etwa 120 Euro und legte die Geldbörse wieder zurück in den Wagen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, der ihn ansprach und die Polizei verständigte. Nun wird der 33-Jährige wegen Diebstahls angezeigt.