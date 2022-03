Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr den Lack an einem schwarzen Fiat Panda zerkratzt.

Das Auto des 64-jährigen Geschädigten war in dieser Zeit auf einem Privatparkplatz im Auwiesenweg abgestellt. Zeugenhinweise zum Täter oder verdächtigten Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840.