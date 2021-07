La Manera der ser Hermanos, kurz LMDSH spielen am Sonntag, 4.Juli, um 11 Uhr bei einer Matinée im Biergarten des Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau mehrsprachigen Funk, Soul, Reggae, Polka, Samba, Bossanova und Jazz-Manouche. Karten sind im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen Telefon 07522 / 3789 erhältlich. Restkarten gibt es an der Kasse beim Konzert.