La Garenne-Colombes stimmt mit deutlicher Mehrheit für Macron

Wangens Partnerstadt La Garenne-Colombes hat in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag mit deutlicher Mehrheit für eine erneute Amtszeit von Emmanuel Macron (La Republique En Marche) gestimmt. Das teilt die Stadtverwaltung Wangen in einem Schreiben mit.

Der amtierende Präsident kam in La Garenne-Colmbes auf 80,07 der gültigen Stimmen und schnitt damit wesentlich besser ab als im Landesdurchschnitt, wo er 58,54 Prozent erreichte. Seine Gegenkandidatin Marine Le Pen (Rassemblement National) lag dagegen mit 19,93 Prozent abgeschlagen und deutlich unter ihrem landesweiten Ergebnis von 41,46 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,6 Prozent. 6,50 Prozent der abgegebenen Stimmzettel waren leer oder ungültig.

Bereits im ersten Wahlgang am Sonntag, 10. April, hatte Macron in La Garenne-Colombes mit rund 40 Prozent der Stimmen schon deutlich bessere Zustimmungswerte als im Landesdurchschnitt.