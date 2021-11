Kunstwerke verschiedener Art entstanden: Linolschnitte, Silberdrahtfiguren und Schweißobjekte aus Schrott

In den Herbstferien gab es ein neues Kunstprojekt: Die Kinder in den Gemeinschaftsunterkünften am Herzmannser Weg haben in der Ferienwoche Kunstwerke verschiedener Art geschaffen. In der Druckwerkstatt wurden Linolschnitte hergestellt. Mit Silberdraht formten die jungen Künstler Figuren, und in der Schweißwerkstatt im Zelt auf der Wiese wurde Schrott zu Kunst verarbeitet.

Das Material dazu wurde an und in der Argen gesucht. Ein Fundstück – wenn auch nicht direkt von hier – ist das verrostete Rad. Es wurde auf die Leinwand gelegt und dann drum herum gemalt.

Initiiert wurde diese Kunstaktion durch den Künstler und Leiter der Kunstschule Pfullendorf, Till Schilling-Mönig. Er setzte das Projekt gemeinsam mit Lucia Thanner (Diplom-Kunsttherapeutin) sowie dem Team Jugendarbeit, dem Familien- und Frauentreff und der Integrationsbeauftragten der Stadt Wangen, Anita Mutvar, um. Das Projekt wurde zudem gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.