Kulturgemeinde Wangen hat einen zweiten Vorsitzenden

Die Wahl des Vorstandes der Kulturgemeinde Wangen hat die Bestätigung der bisherigen Verantwortlichen und eine Überraschung gebracht. Hajo Fickus, schon immer eng mit dem Verein und seiner Programmgestaltung verbunden, komplettiert seit Donnerstagabend den Vorstand als zweiter Vorsitzender.

Der Kreis der zur Hauptversammlung erschienenen Mitglieder war mit 20 Personen zwar sehr klein, aber dafür war der der Rückblick auf das im vergangenen Jahr und die Vorschau auf zu Erwartendes umso imposanter. Dass man neben einem Umtrunk auch einen wahren Kunstgenuss serviert bekam, war der Einladung von Samira Nowarra aus Insy zu verdanken. Die junge Harfenistin verzauberte die Zuhörer mit fein ausgewählten Stücken, wozu vor allem ein „Barock-Flamenco“ gehörte, dessen Variationen auf einem Thema von Jean-Jacques Rousseau basieren.

Friedericke Ivanovas war es zunächst wichtig, auf die vor einigen Jahren eingeführten Kulturgespräche zwischen der Stadt und dem Verein einzugehen. Die Vorsitzende lobte den „offenen Austausch“ und die gute Zusammenarbeit. Sie freue sich über Menschen, die sich von der Arbeit der Kulturgemeinde angesprochen fühlen und sich „sporadisch einbringen“. Dies lasse sich letztendlich auch an der Zahl der Mitglieder ablesen, die auf 186 angestiegen sei, sagte Ivanovas.

Das Vorstellen der Jahresberichte eröffnete Georg Enderwitz, Leiter des Musikbeirates. Er ließ die Konzertreihe „im ersten Jahr nach Adolf Wetzel“ noch einmal Revue passieren und zeigte sich überzeugt: „Wir hatten eine tolle Saison und ein verlässliches Publikum.“ Die neuen Altstadtkonzerte, die aus Platzgründen alle in der Stadthalle stattfinden werden, beinhalten die Musikrichtungen Vokal, Klavier, Streichinstrumente und auch Marimba und sind laut Vorsitzender „mit viel Herzblut ausgewählt worden“.

Theater, Ausflug und Kino

Dass die Theatersaison 2018/19 „einen bunten Strauß“ an Stücken an verschiedenen Aufführungsorten brachte, das war von Jörg van Veen zu hören. Am meisten habe er sich darüber gefreut, „dass auch unbekannte Besucher gekommen sind“. Damit, so van Veen, erfülle sich das Ziel des Theaterbeirats, das Stammpublikum zu erhalten und „andere zu werben“. Das neue Programm, das bereits aufliegt, wird am Freitag, 27. September, wieder im Rahmen eines „Saisoneröffnungsabends“ vorgestellt.

Freuen dürfen sich die Freunde von Kunst und Kultur auf den von Manfred Thierer geführten Maiausflug am 4. Mai, der insbesondere den Atelierbesuch bei Kilian Lipp in Gailenberg beinhalten wird. Dann auf die Kulturfahrt am 21. September mit Rolf Waldvogel zu den „Barockperlen Schussenried und Steinhausen“ und auf den Vortrag von Roswitha Feßler, der am 17. Oktober die „Reiseliteratur“ zum Thema hat. Auch in diesem Jahr wird es eine Opernfahrt Ende Oktober/Anfang November geben. Für welche Oper Karten erhältlich sind, können Interessierte dann rechtzeitig über die „Schwäbische Zeitung“ in Erfahrung bringen.

Auch das gut angenommene Marktplatzkino erfährt eine Neuauflage. Am 26. Juli gibt es mit der „Lady in the Van“ englischen Humor, am 27. Juli kommt der mit einem Filmpreis in Cannes ausgezeichnete „Buena Vista Social Club“ auf die Leinwand.

Amtsleiter lobt Leistung des Vereins

Und weil Kultur auch den Bezug zur deutschen jüngeren Geschichte mit einschließt, wird sich Rainer Jensch in seinem Vortrag am 15. Mai mit den Auswirkungen des Versailler Vertrages auch für Wangen auseinandersetzen. Am 4. Juli hat dann Birgit Locher-Finke das Wort. Sie wird die Zeit des Nationalsozialismus in Wangen „von der Machtergreifung bis zum Kriegsende“ aufrollen.

„Toll, was sie für die Wangener Kultur alles leisten“, lobte Amtsleiter Hermann Spang und nannte die Jahresgespräche mit Oberbürgermeister Michael Lang „eine gute Sache“.

Anschließend legte Christian Haug den Kassenbericht vor. Dass einige der Veranstaltungen 2018 mit einem Minus abschlossen, wollte Haug unter die Überschrift „Wir wollen unseren Mitgliedern etwas gönnen“ gestellt wissen.