Kulturgemeinde lädt zu Marktplatzkino ein

Die Kulturgemeinde Wangen lädt zum Marktplatzkino am Freitag, 29. und Samstag, 30. Juli, ein. Nachdem die Veranstaltung vor zwei Jahren wegen Corona und im vergangenen Jahr wegen schlechten Wetters ausfallen musste, hoffen die Verantwortlichen in diesem Jahr auf zwei schöne Abende auf dem Marktplatz.

Am Freitag, 29. Juli, läuft laut Pressemitteilung mit Undine eine deutsche Produktion aus dem Jahr 2020. Regisseur ist Christian Petzold. In den Hauptrollen sind Paula Beer und Franz Rogowski zu sehen. Die Geschichte handelt von Undine, die sich als Historikerin und Museumsleiterin auf die urbane Entwicklung Berlins spezialisiert hat. Als Johannes, der Mann, den sie liebt, sie verlässt, bricht für Undine die Welt zusammen. Die Kritik zeigte sich begeistert von dem Film. So urteilte die englische Zeitung The Guardian: „Paula Beer ist herausragend. In seiner geschickten Verwebung von modernem Realismus mit deutscher Romantik zeigt sich Christian Petzold als einer der klügsten Geschichtenerzähler des heutigen Kinos.“

Die französische Produktion „Vom Gießen des Zitronenbaums“, ebenfalls aus dem Jahr 2020, erzählt am Samstag, 30. Juli, die Geschichte des Künstlers Elias aus Nazareth. Er wundert sich über die Welt, über den Zitronen stehlenden Nachbarn in seiner Heimatstadt, aber auch über die westlichen Metropolen Paris und New York und ihr angeblich freies Leben. Der Protagonist streift durch die Straßen verschiedener Städte und beobachtet aggressive Parkbesucher, ferngesteuerte Touristen oder auch französische Perfektion bei der Obdachlosenhilfe. Die Filmkritik beschreibt das Werk des arabisch-israelischen Regisseurs Elias Suleiman als „sehr schönen und absurden Film mit eindrucksvollen Bildern.“

Beginn ist jeweils um 21.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse ab 18.30 Uhr