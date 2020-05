„Kultur am Freitag“ wird in nächster Zeit gesetzt

Die Stadt Wangen setzt die Reihe „Kultur am Freitag“ in dieser Woche fort. So wird es jetzt möglich sein, ein Konzert aus dem Saal des Weberzunfthauses in Wangen im heimischen Wohnzimmer, auf der Terrasse oder wo auch immer sonst zu hören, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert ist am Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr im Internet unter www.wangen.de/kultur zu sehen und zu hören und dauert etwa 30 Minuten.

Ausführende Musiker sind dieses Mal Lenard Ellwanger (Klarinette) und Anni Poikonen (Klavier), beide Lehrkräfte an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Sie spielen aus Robert Schumanns „Phantasie-Stücken op. 73“ die ersten zwei Sätze „Zart und mit Ausdruck“ sowie „Lebhaft, leicht“ und aus der Sonate (1962) von Francis Poulenc die beiden abschließenden Sätze „Romanza (très clame)“ und „Allegro con fuoco (très animé)“.

Die Reihe wird auch an den kommenden Freitagen mit wechselnden Künstlern fortgesetzt, berichtet die Stadtverwaltung weiter.