„Kultur am Freitag“: Sophia Aoki und Tochter Miriam spielen zum Auftakt

Da die coronabedingte Stilllegung des Kulturbetriebs weiterhin andauert, hat das Amt für Kultur und Sport eine zweite Staffel der digitalen Reihe „Kultur am Freitag“ organisiert. Im April werden vier weitere Folgen ausgestrahlt, heißt es in der Ankündigung. Gedreht und produziert wurden die Videos von Steffen Oesterle, der auch schon für den Wangener Neujahrsfilm verantwortlich zeichnete.

Den Anfang macht am Freitag, 9. April, die Pianistin Miriam Heuberger. Sie tritt zusammen mit ihrer achtjährigen Tochter Sophia auf. Vierhändig und solistisch präsentieren sie unter anderem kurze Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ede Poldini und Peter Tschaikowsky. Der Beitrag aus dem historischen Saal im Weberzunfthaus ist am Freitag, 9. April, ab 19 Uhr auf www.wangen.de/kultur und dem städtischen YouTube-Kanal „Wangen im Allgäu“ zu sehen.

Miriam Heuberger wurde 1990 in Bad Tölz geboren. Erster Klavierunterricht im Alter von vier Jahren erfolgte bei ihrer Mutter Atsuko Kawada-Heuberger. Weitere Ausbildung erhielt sie bei Hildegard Müller-Besemann und Professor Rainer Fuchs. 2005 wurde Heuberger Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Theater München. Nach dem Abitur 2009 hat sie dort das Vollstudium im Fach Klavier begonnen und 2016 mit einem künstlerischen Masterabschluss beendet. Zusätzliche Impulse erhielt sie in der Liedgestaltungsklasse von Professor Donald Sulzen sowie an der University of Fine Arts and Music Tokyo bei Professorin Kei Itoh. Sie erspielte sich mehrfach erste Preise mit Auszeichnung beim Carl-Lang-Klavierwettbewerb München und war Preisträgerin beim Landes- und Bundeswettbewerb “Jugend musiziert”. Sie war Stipendiatin im Rahmen des Förderprogramms “Junge Elite” des Bayerischen Rundfunks und wurde gefördert von der Stiftung Jasso in Japan. Nach Lehrtätigkeiten an der Musikschule Bad Tölz und im Raum München ist Miriam Heuberger seit Dezember 2016 tätig als Lehrkraft und Korrepetitoren an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu.

Heubergers achtjährige Tochter Sophia begann bereits mit knapp drei Jahren mit Klavier spielen und wird von ihrer Mutter und ihrer Oma unterrichtet. Vergangenes Jahr hat sie am Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Fach Klavier solo teilgenommen und die volle Punktzahl erreicht. Für „Kultur am Freitag“ tritt sie zum ersten Mal zusammen mit ihrer Mama auf.