Kuba-Feeling pur mit Son Pa Ti am 5. November in Wangen

Mit Son Pa Ti können sich Konzertbesucherinnen und -besucher am Freitag, 5. November, ab 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau in die kubanische Hauptstadt versetzt fühlen. Der Kartenvorverkauf für den Auftritt der Band läuft über die Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 37 89.

Alte amerikanische Straßenkreuzer und riesige Lastautos prägen laut Konzertankündigung das Bild von Havannas Straßen. Direkt dazu passt die typisch kubanische Musik aus dem Buena Vista Social Club. Diese präsentiert die Gruppe Son Pa Ti authentisch und mit zeitgemäßem Spirit. In originaler Instrumentalbesetzung entsteht der Sound: Afro-kubanische Percussion mit Congas, Bongos und Campana sowie Kontra- und Uprightbass liefern den Rhythmus. Unverzichtbar ist hierbei der Klang der Tres-Gitarre, der den Leadgesang der zwei Sänger unterstützt. Zusätzliches Highlight ist die messerscharf geblasene Trompete, wie der Veranstalter weiter betont.