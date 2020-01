Kreissparkasse Ravensburg ehrt Mitarbeiter

65 Jubilare waren Anlass für eine feierliche Veranstaltung in der Kreissparkasse in Ravensburg. Wie die Kreissparkasse Ravensburg mitteilt, sind 16 Mitarbeiter seit 40 Jahren bei der Kreissparkasse beschäftigt, 25 Mitarbeiter bringen es auf jeweils 30 Jahre und 24 Mitarbeiter sind 25 Jahre im Unternehmen. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen dankte Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier laut Mitteilung den Jubilaren für ihre Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und ihrer Loyalität. Auf nunmehr 40 Jahre bei der Kreissparkasse Ravensburg können Klaus Beller, Joachim Brunnbauer, Bernhard Diepolder, Karl-Heinz Gut, Margit Hegele-Zaharanski, Hans-Peter Hertnagel, Harry Holzbaur, Hansjörg Leuter, Maria Mattmann, Michael Obert, Ernst Rau, Robert Reischmann, Erika Sauter und Erolf Schöning zurückblicken. Seit 30 Jahren sind bei der Kreissparkasse Ravensburg beschäftigt: Jürgen Appel, Imelda Baur, Barbara Berger, Monika Binder, Susanne Brauchle, Iris Fischer, Bernd Frehner, Martin Heber, Walter Herrmann, Jürgen Herrmann, Alexander Hilebrand, Lucia Honz, Roman Jungwirth, Thomas Kesenheimer, Jutta Moll, Angela Müller, Sabine Rehaag, Anneliese Schele, Carmen Schmid, Alfred Scholz, Barbara Straub, Daniela Strodel und Roberto Turra. Für 25 Jahre Tätigkeit wurden Margot Barlea, Monika Beller, Sybille Flamm, Gisela Grath, Karin Günkinger, Edith Haider, Eberhard Haug, Carolin Hierlemann, Melanie Hilebrand, Stephanie Kirsch, Heiner Lohrmann, Florian Menig, Petra Philipp, Waltraud Pilz, Ingrid Reichert, Matthias Reiter, Claudia Samija, Marion Schäfer, Claudia Sorg-Bruder, Steffen Strobel, Yüksel Us, Thomas Wild, Manfred Wilhelm und Sabine Wurst geehrt, heißt es in der Mitteilung. Foto: Kreissparkasse Ravensburg