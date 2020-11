Kreisel an der Isnyer Straße ist ab Donnerstag frei

Der Kreisverkehr an der Kreuzung B 32 / Isnyer Straße geht seiner Fertigstellung entgegen. Das teilt die Stadtverwaltung Wangen mit. Der Abbau der Baustellensperrungen beginnt am Mittwochnachmittag, 11. November. Auf diese Weise soll es einen fließenden Übergang von der Baustelle zum vollständig fließenden Verkehr geben. Der Busverkehr kann am Donnerstag wieder wie gewohnt fahren und die Haltestellen andienen. Die überörtliche Umleitung wird im Lauf des Donnerstags aufgehoben. Die Baustelle sei gut gelaufen, wie der bei der Stadt Wangen zuständige Martin Jörg in dem Schreiben zitiert wird. Sie wurde lediglich durch ein paar Regentage gebremst, die verhinderten, dass schon früher asphaltiert werden konnte.

Die nächste Straßenbaustelle kündigt unterdessen der Leiter der Stadtwerke Wangen im Allgäu, Urs Geuppert, in dem Bericht an. Zur Versorgung von zwei Liegenschaften in der Klosterbergstraße mit Nahwärme aus erneuerbaren Energien erweitern die Stadtwerke ihr Nahwärmenetz um rund 150 Meter. Die Maßnahme beginnt am Montag, 16. November, und wird voraussichtlich bis Mitte Dezember fertiggestellt. Durch eine ampelgeregelte halbseitige Sperrung der Klosterbergstraße kommt es zu Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss.