Kreatives Tüfteln mit Obst und Kräutern am Knolpershof

Kein Wölkchen traute sich den Himmel zu zieren, als die Rollstuhlfahrer und Behinderten der Fraternität am zweitletzten Sommertag den Knolpershof in Schwarzenbach für ein Kennenlernen ansteuerten. „Brennerwirtin“ Daniela Gauß empfing die Gäste auf ihrem Anwesen und verteilte auch schon Likörgläser zur Verköstigung.

In der heimischen Brennerei werden 40 bis 60 verschiedene Obstbrände und über 30 Likörspezialitäten hergestellt, Ehemann Rainer Gaus erwarb dafür vor Jahren das „Gewerbliche Brennrecht“. In jahrelangem Tüfteln zur Feinabstimmung an Obst, Zutaten und Brennverfahren entstanden schließlich viele hauseigene Spezialitäten an edlen Tröpfchen, in kreativer und originaler Flaschengestaltung abgefüllt für den Spirituosen-Liebhaber. Der Klassiker: „Gebhard's Kräuterbrand“ mit 40 verschiedenen Kräutern und filigranem Orangen-Zitrusduft, bereits heute schon Legende.

Das Obst stammt aus eigenen Streuobstwiesen, zum Teil auch zugekauft bei Landwirten und Obstbauern im näheren Umfeld. Viele Produkte erfüllen den Anspruch für „Bio-Produkte“ und finden neben dem Verkauf im Engetsweilener Hofladen in mehreren Lebensmittelketten ihre Abnehmer.

Dabei sind die Eingangshürden für biologische Erzeugnisse dort enorm hoch. „So mussten wir zum Beispiel für die Aufnahme eines Bioproduktes ins Sortiment eines regionalen Supermarkthändlers nicht weniger als acht Prüfungen und diverse Zertifizierungen nachweisen, was natürlich mit großem Zeitaufwand und viel Bürokratie verbunden ist“, blickt Brennerwirtin Gauß nicht gerade euphorisch auf solche Geschäftsgebaren.

Mit großer Euphorie dagegen weitet man im Engetsweilener Kreativ-Hofgut die Produktenpalette aus. Verlässliche Standbeine kennzeichnen seit jeher den weitblickenden Kaufmann! Disversifizierung als hehrer Grundsatz. So ist man erfolgreich eingestiegen in die Herstellung von Branntweinessig, Salatsoßen, frische Fruchtaufstriche, Apfelmus und veganen Nudeln - und auch immer dabei, an Neuem zu tüfteln...

Auf der Weide grasen 40 Kühe und 30 Schafe, 160 ´glückliche` Hühner sind täglich fröhlich am Gackern. In der Gastronomie des Hauses schätzen die Besucher die gute Küche aus eigener Produktion, ebenso das selbst gebackene Brot und das Spanferkelessen bei besonderen Events am Knolpershof. Willkommene Gäste sind dabei stets die Beleger der 20 Wohnmobilstellplätze.