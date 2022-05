Krankenhaus-Interessengemeinschaft ist mit Plakaten präsent

Wenn am Dienstagabend die Oberschwabenklinik (OSK) in der Wangener Stadthalle über die Zukunft des Westallgäu-Klinikums informieren will, wird auch die Interessengemeinschaft (IG) zum Erhalt des Wangener Krankenhauses als Grund- und Regelversorger vor Ort sein. Sie kündigt an, vor der Halle die Ankommenden mit Plakaten zu begrüßen.

Es gehe darum, Präsenz zu zeigen und mit den Transparenten auf ein paar kritische Punkte aufmerksam zu machen, so Sprecherin Renate Vochezer. Konkret nennt sie die Themen Geburten, Sportverletzungen und die Notwendigkeit des Erhalts des Krankenhauses als Grund- und Regelversorger. Reden seien vor der Halle nicht geplant. Laut Vochezer ist die Kundgebung von 17.15 bis 18 Uhr angemeldet worden.

Was die OSK an dem Abend plant

Die Info-Veranstaltung der OSK beginnt am Dienstag, 17. Mai, um 18 Uhr. Nach der Eröffnung durch Landrat Harald Sievers wird laut OSK das BAB-Institut aus Hamburg über Ergebnisse und Empfehlungen des Gutachtens berichten. Diese sehen für Wangen eine Schließung der Geburtshilfe und eine eingeschränkte Grund- und Regelversorgung vor. Das Team von BAB unter Leitung von Meike Thun werde sich darüber hinaus auch zu möglichen Kooperationen der Krankenhäuser in der Region sowie zu zukünftigen Strukturen der ambulanten Versorgung an den OSK-Standorten äußern. Die Veranstaltung wird in voller Länge unter www.oberschwabenklinik.de im Internet übertragen.