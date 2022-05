Geburtshilfe Wangen behalten und Bad Waldsee schließen?

Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee, Wegfall von Teilen der Grund- und Regelversorgung in Wangen, das aber Gynäkologie und Geburtshilfe behalten und zu einem Zentrum für Endoprothetik ausgebaut werden soll.

Mit diesem Vorschlag geht die Kreisverwaltung in die nächste Sitzung des Kreistags am 23. Mai, in der über die künftige Struktur der Oberschwabenklinik (OSK) weiter beraten werden soll. Eine Entscheidung soll aber erst am 31. Mai fallen.

Geburtshilfe unter Bedingungen

Mit ihrem Vorschlag folgt die Verwaltung des Landkreises Ravensburg, der 95-prozentiger Mehrheitsgesellschafter des kommunalen Klinikverbunds ist, zumindest beim Wangener Krankenhauses nicht ganz der Empfehlung der Gutachter vom Hamburger BAB-Institut.

Denn zusätzlich schlägt das Landratsamt nun vor, die Gynäkologie und Geburtshilfe als weitere Fachabteilung fortzuführen, allerdings unter den von BAB genannten Rahmenbedingungen: Übernahme des operativen Defizits, erfolgreiches Stellenbesetzungskonzept und stabile Zahl der Geburten. Sollte in zwei Folgejahren eine dieser Bedingungen nicht erfüllt sein, soll die Abteilung geschlossen werden.

„...bis spätestens zum 30. September 2023 eingestellt“

Die weitreichendsten Veränderungen im Beschlussvorschlag betreffen Bad Waldsee. Dort soll der „stationäre Teil des Krankenhausbetriebs bis spätestens zum 30. September 2023 eingestellt“ werden. Für die Zukunft soll „eine geeignete Trägerstruktur zur Errichtung und Betrieb eines ambulanten medizinischen Versorgungszentrums unverzüglich“ aufgebaut werden.

Weiter schlägt die Kreisverwaltung vor, dass die Geriatrische Rehabilitation vom Heilig-Geist-Spital an das St. Elisabethenklinikum verlagert und dort in eine Akutgeriatrie umgewandelt wird.

Vorschläge auch zu einem Neubau in Wangen

Auch hinsichtlich eines Neubaus des Westallgäu-Klinikums in Wangen gibt es in dem Beschlussentwurf Vorschläge: So soll eine „mögliche Kooperation mit den Fachkliniken Wangen im zweiten Halbjahr 2022 konkretisiert“ werden.

Außerdem soll die OSK „Möglichkeiten zur Ergänzung des Klinikneubaus mit zusätzlichen ambulanten Angeboten zu einem Gesundheitscampus nach dem Vorbild in Calw aufzeigen“. Die Rede ist zudem von „Angeboten für eine Betriebskonzeption für einen gemeinsamen Neubau Westallgäu-Klinikum und Fachklinik“.