Krankenbesuche ab Montag wieder möglich

Ab Montag sind in den Häusern der Oberschwabenklinik wieder Krankenbesuche möglich. Das St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, das Westallgäu-Klinikum in Wangen sowie das Krankenhaus Bad Waldsee sind täglich von 14 bis 18 Uhr für Besucher zugänglich. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Dies teilt die Oberschwabenklinik mit.

Für die Geriatrische Rehabilitation im Heilig-Geist-Spital gelten ferner gesonderte Zeiten. Im Spital finden Besucher montags bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 12 Uhr Eingang. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sind keine Besuche möglich.

Gemäß der am Freitag veröffentlichten Verordnung des baden-württembergischen Sozialministeriums werden alle Besucher beim Eintritt und beim Verlassen der Klinik namentlich erfasst, heißt es weiter. Damit soll es möglich sein, gegebenenfalls Infektionsketten rückverfolgen zu können. Die Oberschwabenklinik bittet darum, den Fragebogen möglichst bereits ausgefüllt zum Eingang mitzubringen. Der Bogen kann über die Startseite der Homepage www.oberschwabenklinik.de schon zu Hause heruntergeladen werden.

Bogen ausfüllen und mitbringen

„Grundsätzlich erlaubt“ sind die Krankenbesuche wieder, heißt es in der Verordnung des Landes. Bereits dieser Passus deutet bereits darauf hin, dass es eine ganze Reihe von Bedingungen und auch Einschränkungen gibt. Als Grundsatz gilt die Formel 1/1/1: pro Patient ein Besucher am Tag und dies für maximal eine Stunde. Darüber hinaus gelten die bekannten Regeln: beim Betreten der Klinik Hände desinfizieren, Mindestabstand zu anderen Personen 1,5 Meter, mindestens ein Alltags-Mund-Nasen-Tuch vom Eingang wegen während des ganzen Aufenthaltes.

Ein Krankenbesuch ist laut Mitteilung nur möglich ist, wenn die Ärzte dies für den betreffenden Patienten nicht verboten haben. Daneben gilt, dass der Besucher selbst gesund sein muss. Er darf keine Symptome eines Atemweginfektes oder erhöhte Temperatur haben. Am Eingang erfolgt deshalb eine Fiebermessung. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Haupteingänge der Kliniken. Die Nebeneingänge bleiben geschlossen. Darüber hinaus darf der Besucher in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit einem COVID-19-Erkrankten oder einem nicht widerlegten Verdachtsfall gehabt haben. Zudem darf der Besucher während der letzten vier Wochen nicht selbst an COVID-19 erkrankt gewesen sein und es darauf auch kein nicht nachweislich widerlegten Krankheitsverdacht bestanden haben, heißt es in der Mitteilung.