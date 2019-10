Krane heben Brückenteile für Wangener Argernbahnbrücke ein

Die 116 Meter lange Eisenbahnbrücke über die Obere Argen am Kanalweg wird am Dienstag und Mittwoch, 22./23. Oktober, eingehoben. Das erste Brückenteil am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr, das zweite gegen 12 Uhr und das dritte am Mittwochmorgen.

Die bis zu 45 Meter langen Brückenteile werden von zwei 750-Tonnen-Kränen eingehoben und auf die neu errichteten Brückenpfeiler gesetzt, wie die Bahn weiter mitteilt. Die Argenbrücke gilt als die größte Bahnbrücke entlang der über 150 Kilometer langen Bahnstrecke München-Lindau, die im Rahmen des Ausbaus und dr Elektrifizierung im Allgäu errichtet wird und ist eine Stahlfachwerk-Verbundbrücke.