Kraftstoff an Tankstelle gestohlen

Zwei junge Männer haben am Montag um kurz vor 8 Uhr an einer Tankstelle in der Zeppelinstraße Kraftstoff gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Das Duo nahm zwei Kannen der Tankstelle, entleerte das darin enthaltene Wasser und füllte sie mit mehreren Litern Benzin.

Die Kannen nahmen die beiden, die als Heranwachsende beschrieben wurden, mit. Beide jungen Männer sollen mit einem dunklen Oberteil mit Kapuze und einer helleren Hose bekleidet gewesen sein. Während der eine braunes Haar hatte und schwarze Schuhe trug, hatte sein Komplize dunkle Haare und weiße Schuhe.

Hinweise auf die Täter oder zur Tat nimmt die Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 entgegen.