Krachener Salut der Niederwanger Bürgerwehr an der Eselmühle

Beim Sommerabendkonzert der Niederwangener Musikkapelle an der Eselmühle ist traditionell die Bürgerwehr von Niederwangen in ihren historischen Uniformen dabei. Nach dem Einmarsch auf den Platz ging die Wehr am Donnerstag durch die Eselmühle auf den Wehrgang der Stadtmauer und schoss dreimal krachenden Salut mit viel Rauch, wie SZ-Leser Rainer Breitenstein berichtet. Die Zuhörer auf dem vollbesetzten Platz spendeten dafür ebenso viel Beifall wie für die musikalische Darbietung der Kapelle.