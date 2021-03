Kostenlose Testungen sind in Wangen immer samstags möglich

Die Stadt Wangen ermöglicht gemeinsam mit der DRK-Ortsgruppe Wangen ab Samstag, 13. März, wöchentlich kostenlose Schnelltests für interessierte Bürgerinnen und Bürger in der alten Sporthalle, Jahnstraße 9. Die Testungen sind ohne Anmeldung möglich.

Die samstägliche Testaktion in Wangen soll nach Angaben der Stadt etwa so ablaufen, wie bei der DRK-Schnelltestaktion vor Weihnachten. Wer sich testen lassen will, kommt samstags von 8 bis 14 Uhr in die alte Sporthalle. „Es ist sinnvoll, regelmäßig zu testen“, sagt Oberbürgermeister Michael Lang. „Die Menschen sollen am besten kommen, bevor sie samstags zum Einkaufen gehen.“ Das Angebot richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aus Wangen samt seiner Ortschaften Deuchelried, Karsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen und Schomburg, Achberg und Amtzell.

Zwei Teststraßen aufgebaut

In der alten Sporthalle werden laut DRK-Bereitschaftsleiter Tim Haug zwei Teststraßen aufgebaut, die dort auch stehen bleiben können. Die Halle ist so groß, dass dort ohne Gefahr parallel getestet werden kann. Die Halle wird vom üblichen Eingang an der Längsseite zu betreten sein. Schon außen werden die Besucherinnen und Besucher durch Gitter in die „Teststraßen“ geführt. In der Halle werden sie an jeweils einer Hütte registriert. Deshalb müssen sie unbedingt den Personalausweis mitbringen.

Für die eigentliche Testung stehen vier Boxen zur Verfügung. Dort wird durch Fachpersonal des DRK der Abstrich in der Nase gemacht. Wer den Test hinter sich hat, muss außerhalb der Halle bei der Sanitätsstation warten und erhält dort die Testbescheinigung mit dem Ergebnis. Dieses liegt etwa 15 Minuten nach dem Abstrich vor. Wer beim Schnelltest positiv getestet wird, muss sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Tim Haug bittet darum, etwas Zeit zum Warten mitzubringen, falls der Andrang groß wird.

„Eine Anmeldung ist nicht notwendig“

„Wir wollen die Barriere für die Testungen möglichst niedrig halten“, sagt Michael Lang. „Deshalb ist eine Anmeldung nicht notwendig. Aber deshalb kann es auch zu Wartezeiten kommen. Wir sind sehr froh, dass wir mit dem DRK eine erfahrene Gruppe an unserer Seite haben, die solche Testungen bereits häufig – auch in Seniorenheimen – gemacht hat“, erläutert er.

Die Stadt hat dafür rund 9000 Testkits abgerufen, die vom Land Baden-Württemberg angeboten worden waren. Die Entscheidung, in Wangen solche Tests anzubieten, fiel laut Mitteilung bereits, bevor Bund und Länder sich auf eine regelmäßige Teststrategie verständigten.