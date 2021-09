Konzertreise in die Provence

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Provence war wieder einmal das Ziel einer Konzertreise, die die Chorgemeinschaft Isny mit ihrem Leiter Berthold Büchele zusammen mit Instrumentalisten aus dem Allgäu und dem Bodenseeraum unternahm.

Wie schon oft brachte der Chor sozusagen als Kulturbotschafter geistliche Musik französischer Komponisten mit, die dort teilweise noch gar nicht bekannt sind. Ein besonderes Werk war dieses Mal ein erst vor 20 Jahren entdecktes und von Gounod komponiertes Oratorium über Franz von Assisi, was für das Publikum ein „unerhörtes“ Erlebnis war.

Gemeinsam mit dem Chor „Les deux vallées“ aus dem Département Drôme führten die Musiker zusätzlich kleinere Motetten und Instrumentalwerke aus dem 19. Jahrhundert auf. Das Programm wird am 23.10. um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche Isny und am 24.10. um 16.30 in der St. Ulrichskirche in Wangen aufgeführt - das Oratorium zum ersten Mal in Deutschland.