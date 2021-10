Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der traditionelle Konzertabend des Bürgerforums fand nach zwei Jahren erstmals wieder, unter Auflagen des aktuellen Coronakonzeptes, statt. Die Eröffnung des Konzertes erfolgte durch das Akkordeonorchester, unter der Leitung von Frau Bussovikov, mit dem Lied „Bella Rosita“. Norbert Rasch, zweiter Vorsitzender des Bürgerforums, begrüßte in Vertretung des ersten Vorsitzenden, Ulrich Mayr, die anwesenden Zuhörer und auch die auftretenden Musikgruppen.

Im Anschluss präsentierte das Akkordeonorchester folgende musikalische Stücke: das Lied „El Condor Pasa“ , einen Walzer von Doga, ein Stück aus Dornenvögel sowie den Song „Tie a Yellow Ribbon“. Lautstarker Applaus war der Ausdruck für die Leistung des Akkordeonorchesters. „Petite fleur“ war dann die unumgängliche Zugabe.

Mit der Mundharmonikagruppe und dem Allgäu-Lied ging es weiter. Auch hier fand Norbert Rasch einführende Worte. Mit „Jenseits des Tales“, dem „Bajazzo“, „Zigeunerkind“ und den“ Fischern von St. Juan“ wurden Stücke dargeboten, die den Zuhörern so gefielen, dass sie zum Mitsummen animiert wurden. Auch hier ein großer Applaus der Anwesenden. Mit dem Stück „Alleweil“, das gesungen und gespielt wurde, sowie mit „Calabrisella“ waren die geforderten Zugaben erfüllt.

Der Shanty-Chor, unter der Leitung von Herr Schmidhäuser, begann mit: „Winde weh´n“, es folgten: „Es rufen uns die freien Wogen“, „Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise“, „Good nigth Ladies“, „O Bootsmann“, „ Am Golf von Biscaya“ sowie der „Hamburger Veermaster“. Norbert Rasch fand abschließende Worte des Dankes an alle Gruppen und bemerkte, dass die Freude der Anwesenden spürbar war, wieder an einem Konzert teilnehmen zu können. Mit dem Stück „Die blaue See“ als Zugabe beendete der Shanty-Chor diesen Konzertabend unter großem Applaus.