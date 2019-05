Konzertabend begeistert rund 160 Zuhörer

Alljährlich lädt das Bürgerforum Wangen zum Konzertabend der Musikgruppen des Bürgerforums in das Gemeindezentrum St. Ulrich ein. So auch am 22. Mai, als sich der Vorsitzende Ulrich Mayr bei seiner Ansprache erfreut zeigte, dass er eine Rekordzahl an Besuchern begrüßen konnte. Rund 160 Personen kamen zur Konzertveranstaltung, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Mayr habe zunächst auf die verschiedenen Aktivitäten der Instrumentalgruppen und Chöre verwiesen.

Zum Auftakt musizierte das Akkordeonorchester unter der Leitung von Olga Bussovikov den „Libertango“ des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Es folgte „El Condor Pasa“, ein Evergreen aus Bolivien, sowie das Musikstück „A Klezmer Karnival“. Danach sang der Gemischte Chor unter der Leitung von Dieter Schmidhäuser zur Freude der Zuhörer Volkslieder wie „Musik erfüllt das Leben“, „Die Gedanken sind frei“, „Süß Liebe liebt den Mai“ und „Champs Elysees“ sowie ein Kutschenlied, heißt es.

Es folgte das Saxofon-Quartett unter der Leitung von Siegbert Schlor mit Musikstücken von Wolfgang Amadeus Mozart, das Divertimento Nr. 3 und Nr. 4 aus dem Köchelverzeichnis Nr. 229 und Nr. 439b sowie das Stück „Mein kleiner grüner Kaktus“. Die Mundharmonikagruppe unter der Leitung von Erich Schöllhorn lud zum Mitsingen ein, das laut Mitteilung von den Anwesenden gerne angenommen wurde. Bei Stücken wie „Am Brunnen vor dem Tore“, „Wohlauf in Gottes schöne Welt“, „Hohe Tannen“, „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Freut Euch des Lebens“ und „Freude schöner Götterfunken“ sei anhand vorbereiteter Textblätter kräftig mitgesungen worden.

Zum Schluss sang der Shanty-Chor ebenfalls unter der Leitung von Schmidhäuser bekannte Seemannslieder wie „O Bootsmann“, „Rund um Kap Horn“, „Die Liebe der Matrosen“, „Ein Schiff fährt nach Shanghai“ und „Antje, mein blondes Kind“. Mit kräftigem Applaus seien von allen Akteuren Zugaben verlangt worden. In seinem Schlusswort habe sich Vorsitzender Ulrich Mayr erfreut gezeigt, was die Gruppen zum Besten gegeben hatten. Mit kleinen Präsenten bedankte er sich bei den jeweils Verantwortlichen. Mit einem Hinweis auf das Konzert des Shanty-Chores am 22. Juni im Spitalhof beendete er die Veranstaltung.