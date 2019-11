Konzert mit Chor aus Prato und Taktzente

Zum ersten Adventswochenende kommt erneut ein Chor aus der italienischen Partnerstadt Prato nach Wangen. „Holy Harmony“ unter der Leitung von Carmela Campanile aus der Pfarrei San Paolo präsentiert Weihnachtsmusik aus verschiedenen Stilrichtungen, wie es in der Vorschau heißt. Mit diesem Programm treten sie gleich zweimal auf: am Samstag, 30. November, um 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt und am Sonntag, 1. Dezember, ebenfalls um 17 Uhr in der Spitalkirche mit dem Chor Taktzente der Chorgemeinschaft Wangen. Der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter

