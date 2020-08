Kontrolle: Jeder Sechste fuhr zu schnell

Jeder sechste Autofahrer, der am vergangenen Freitag zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr das Lichtschrankenmessgerät des Verkehrsdienstes beim Tunnel Herfatz auf der A 96 bei Wangen passierte, ist laut Polizeibericht zu schnell unterwegs gewesen. Aufgrund des Tunnels ist für den Verkehr in Richtung Lindau die Höchstgeschwindigkeit für Autos auf 100 Stundenkilometer und für Lastwagen auf 80 Stundenkilometer reduziert. Von insgesamt 2.804 gemessenen Fahrzeugen mussten 463 Fahrer und Fahrerinnen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet werden. Elf Kraftfahrzeugführer, die erheblich zu schnell unterwegs waren - einer wurde sogar mit 159 Stundenkilometer gemessen - haben neben einem Bußgeld, auch Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu erwarten.