Konstantin Wecker gibt Benefizkonzert in Wangen

Konstantin Wecker kommt am Samstag, 14. März 2020, nach Wangen und gibt mit Jo Barnikel und Fanny Kammerlander um 20 Uhr ein Benefizkonzert im Festsaal der Waldorfschule. Karten gibt es beim Gästeamt und unter www.reservix.de im Internet. Wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung mitteilen, sei Konstantin Wecker seit Jahrzehnten Sinnbild für das Bestreben, die Welt friedlicher, sozial gerechter, offener und toleranter zu machen. Mit seinen Liedern und Texten berühre er Generationen von Menschen. In Wangen trete er zu einer ermäßigten Gage auf, damit der Erlös aus dem Konzert gemeinnützigen Organisationen zufließen kann. Laut Pressemitteilung werden diesmal die Stiftung Valentina, der Verein „Lichtblick – hilft Familien“ und die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ bedacht. Begleitet wird das Projekt von einer Spendenaktion, die ebenfalls diesen drei Organisationen zugutekommt. Flyer mit weiteren Informationen liegen im Gästeamt, in der Stadtbücherei, im Rathaus, den Ortsverwaltungen und weiteren öffentlichen Stellen aus. Foto: Veranstalter