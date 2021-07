Konfirmation in Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

16 Konfirmanden aus dem Jahrgang 2020/2021 wurden am Samstag, den 17.7. in der Stadtkirche konfirmiert. Insgesamt haben nun 19 der 34 Jugendlichen öffentlich Ja zu ihrer Taufe gesagt.

In den Gottesdiensten feierten die Familien, dass Gott die Kinder bis hierher und dass er sie weiter auf ihrem Weg begleiten wird, in guten wie in schweren Zeiten. Die Predigt für den Gottesdienst haben die Konfirmanden selbst auf den Freizeiten in Mellatz geschrieben zu der Frage: was würde ich tun, wenn ich noch einen Tag /eine Minute zu leben hätte? Beeindruckt haben die Jugendlichen durch ihre aufrichtigen und ehrlichen Antworten. Die Jugendlichen wurden durch Pfarrerin Friederike Hönig konfirmiert.