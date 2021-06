Konfirmation in Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei weitere berührende Konfirmation der evangelischen Kirchengemeinde mit zwei ganz unterschiedlichen Musik-Stilrichtungen. Während in der einen Beverly Anku mit der Wittwais-Band ihre Lieder sang, spielte Marlene Ittener in der anderen auf dem Cello Johann Sebastian Bach vom Blatt. Beide Gruppen haben sich mit Pfarrerin Friederike Hönig auf diesen wichtigen Schritt ins Leben als religionsmündige Christen und Christinnen vorbereitet. Die Paten legten segnend die Hand auf den Kopf ihres Konfirmanden. Die Geste hilft, damit die Worte im Herzen ankommen. Durch das Abendmahl in der Familie war die Verbindung zum Leib Christi mitten unter uns gegenwärtig.