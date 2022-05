Konfirmation in der Stadtkirche Wangen im Allgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Frieden ist zerbrechlich“ haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gruppe der Stadtkirche gesagt. Sie hatten sich für ihren Konfirmationsgottesdienst das Thema „Frieden“ ausgewählt. Dabei ging es um den Krieg in der Ukraine, aber auch um Frieden im persönlichen Umfeld. „Selig sind, die Frieden stiften“ lautet eine der Seligpreisungen Jesu, die die Jugendlichen vortrugen. Das fünfte Gebot „Du sollst nicht töten“ verstanden sie ganz umfassend: Wenn man niemandem das Leben nehmen darf, darf man ihm auch nicht die Lebensgrundlagen nehmen. Weil die Konfirmation an die Taufe erinnert, zogen die Jugendlichen auch hier die Verbindung zum Thema „Frieden“: Alle, die getauft sind, gehören in gleicher Weise zu Gott, sind Gottes Kinder.

Pfarrer Martin Sauer ergänzte in seiner Predigt, dass nicht nur der Friede zerbrechlich sei, sondern das Leben an sich. Mit ihrer Konfirmation gäben die Jugendlichen eine Antwort auf die Frage, was einem Halt geben könnte: Ein Leben im Vertrauen auf Gott. Als Zeichen dafür wurde jeder Konfirmandin und jedem Konfirmanden Gottes Segen persönlich zugesprochen.

Franziska Roth gratulierte anschließend im Namen des Kirchengemeinderats zur Konfirmation.