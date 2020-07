Konfi3-Kinder feiern ihren Abschlussgottesdienst

Die Konfi3-Kinder der Evangelischen Stadtkirche haben am Sonntag, 12. Juli, ihren Abschlussgottesdienst gefeiert. Acht Wochen lang wurden neun Kinder von zwei Müttern unterrichtet, teilt das evangelische Pfarramt Wangen mit.

Ziel des Konfi3-Unterrichts sei es, die Kinder auf das Abendmahl hinzuführen. Leider habe der Unterricht coronabedingt unterbrochen werden müssen. Jetzt hätten die Kinder im Rahmen des Familiengottesdienstes „Kirche mit Fritz“ ihre Urkunden erhalten. Weil das Abendmahl in der evangelischen Kirche immer noch nicht möglich sei, sei ein Agape-Mahl gefeiert worden, in dem jede Familie eine Tüte mit Brot und Trauben bekam. Mit der Geschichte vom Manna, dem Himmelsbrot, seien die Kinder gestärkt worden. Nach Konfi3, dem Unterricht in der 3. Klasse, geht der Konfirmandenunterricht in der 8. Klasse weiter und endet dann mit der Konfirmation, heißt es abschließend.