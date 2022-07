Konfi-3-Kinder feiern Abendmahl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vierzehn Konfirmandenkinder der 3. und 4. Klasse feierten am Sonntag mit ihren Familien und der Gemeinde in der Stadtkirche Abendmahl: Ich bin eingeladen an den Tisch des HERRN. Nach acht Gruppenstunden können sie nun am Abendmahl teilnehmen. Herzlichen Dank sagt die Kirchengemeinde an das Konfi3-Team, das die Kinder zum Abendmahl hingeführt hat. Einladung zum Kinderbibeltag am Samstag, 10. September von 10 bis 17 Uhr im Schlossgarten von Schloss Achberg. Das ökumenische Kinderkirchteam mit Franzi Huber, Pastoralreferentin Hischer und Pfarrerin Hönig bittet um Anmeldung.