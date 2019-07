Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagnacht in der Wangener Bahnhofstraße am Busbahnhof und in einer Tiefgarage zwei Kondomautomaten aufgeflext. Dann stiehlten sie laut Polizei das im Automaten befindliche Münzgeld. Dieselben Automaten seien bereits zwischen dem 9. und 11. April in gleicher Art und Weise aufgebrochen worden. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840.

Mehr zum Thema Wangen Unbekannte zerstören Laternen