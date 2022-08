Kommentar: Die richtigen Schlüsse aus der Kindergartenschließung ziehen

Nun hat der Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung also auch Wangen erwischt: Mit Haslach muss der erste Kindergarten im Stadtgebiet für eine gewisse Zeit zumachen. Müßig zu diskutieren, ob die einmonatige Schließung der katholischen Einrichtung St. Elisabeth letztlich zu verhindern gewesen wäre. Doch Fragen nach einer angemessenen Kommunikation und dem Umgang mit dem sich wohl schon länger abzeichnenden personellen Engpass müssen erlaubt sein.

Was die Kommunikation angeht, sagt die Pressemitteilung der Stadt über eine eigentlich rein kirchliche Angelegenheit schon einiges aus. Da passt es ins Bild, dass die Eltern von Trägerseite her allem Anschein nach erst spät informiert und dann vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Transparenz? Fehlanzeige. Von der Auskunftsfreudigkeit gegenüber Medien ganz zu schweigen.

Und der Personalmangel? Darunter haben freilich auch andere Träger und Betreuungseinrichtungen zu leiden. Die Frage ist jedoch, ob man daraus geeignete Schlüsse ziehen will, damit sich das Problem möglichst nicht wiederholt. Es geht dabei um das Lösen von alten kirchlichen Trägerstrukturen, um gemeinsame, einheitliche Konzepte und damit letztlich auch um größere Flexibilität in personellen Dingen. Die politische Gemeinde Schomburg oder die Dorfläden stehen in dieser Hinsicht Pate. Insofern ist die geplante Kindergarten-Kooperation mit der Kirchengemeinde in Primisweiler ein Schritt in die richtige Richtung. Er sollte aber nicht der letzte sein.