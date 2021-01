Kolpingsfamilie Leupolz sammelt 404 Kilogramm an Schuhspenden

Auch die Kolpingsfamilie aus Leupolz hat im vergangenen Jahr an der fünften bundesweiten Schuhsammelaktion des Kolpingwerkes ,,Mein Schuh tut gut!“ teilgenommen. Sie erreichte dabei eigenen Angaben zufolge ein hervorragendes Sammelergebnis. So kamen bei der letzten Sammlung Anfang Dezember kamen in Leupolz insgesamt 404 Kilogramm an Schuhspenden zusammen. Alle Schuhe – vom Gummistiefel bis zur Sandalette – wurden in 34 Kartons verpackt (2019: 220 Kilogramm/15 Kartons). Diese Pakete werden in den nächsten Tagen die Kolping-Sortierwerke in Deutschland erreichen. Nach den sehr guten Sammelergebnissen der Vorjahre liegt die Gesamtzahl der gespendeten Schuhe bundesweit bei 834 104 Paaren, heißt es weiter. Der Erlös der Aktion kommt in Form einer Zustiftung des Kolpingwerkes Deutschland, der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist unter anderem die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen. Weitere Infos finden Interessierte online unter www.meinschuhtutgut.de Foto: Kolpingsfamilie Leupolz