Kolpingfamilie Leupolz spendet 1000 Euro in Naturalien an die Wangener Tafel

Die Kolpingfamilie Leupolz hat an die Wangener Tafel 1000 Euro gespendet – „ausbezahlt“ wird diese Summe in Form von Käse und Butter in Mengen, wie es die Tafel gerade benötigt.

Mehr Kunden, weniger Spenden – damit hat die Wangener Tafel gerade zu kämpfen und bekommt die allgemeine, weltpolitische Lage auf diese Weise zu spüren. Diese Not hat die Kolpingfamilie bewegt, zu spenden. Das Bild zeigt von links Charlotte Fießinger, Geschäftsführerin der Bauernkäserei Leupolz, Vorsitzenden Kilian Sieber und die Tafelkoordinatorin des Deutschen Roten Kreuzes, Susanne Pfeffer.