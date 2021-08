Kollision zwischen Auto und Motorrad

Leichte Verletzungen erlitt laut Polizeiangaben ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der K 8013. Ein 29 Jahre alter Peugeotfahrer wollte von einem Grundstück auf Höhe Fuchsen in die Kreisstraße einbiegen und übersah die Yamaha eines 34-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung des Motorradfahrers stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Biker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand rund 3500 Euro Sachschaden, am Auto ein solcher von etwa 500 Euro.