Kollision während Überholmanöver

Während eines Überholvorgangs sind am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Karsee und Wangen ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen.

Der Fahrer eines Skoda wollte laut Polizei kurz nach Ungerhaus nach links in ein Feld abbiegen und holte in großem Bogen nach rechts aus. Dies deutete eine hinterherfahrende 49 Jahre alte Motorradfahrerin falsch und fuhr links an dem Pkw vorbei, als dieser abbog. Die Bikerin erkannte die Gefahr, machte eine Vollbremsung und verlor die Kontrolle über ihre Maschine. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. An ihrer Suzuki entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.