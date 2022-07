Kofi 3-Kinder feiern Abendmahl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 26. Juni 2022 feierten elf der Konfirmandenkinder aus den dritten Klassen aus dem Seelsorgebezirk Wittwais Abendmahl im Abschlussgottesdienst. So wie sich Jesus beim Oberzöllner Zachäus eingeladen hat, so waren auch die Kinder eingeladen, am Tisch des Herrn vom das Brot des Lebens zu essen und aus dem Kelch des Heils zu trinken. 2026 feiern sie dann ihre große Konfirmation. Angebote für Grundschulkinder sind die Jungschar immer donnerstags um 17.30 bis 18.30 Uhr vor der Wittwaiskirche.