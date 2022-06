Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Zeit vom 23. bis 25. Mai war es endlich soweit. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona, konnten nun endlich unsere lang ersehnten Projekttage zum Thema „Körper, Geist und Genuss“ stattfinden. Dank der finanziellen Unterstützung von der Bürgerstiftung Ravensburg, der Kulturförderung des Landkreises Ravensburg und dem Förderverein konnten wir einige interessante Referenten für unser Projekt gewinnen.

Bei Cathrin Herter, einer Lehrerin aus der Jugendmusikschule, durften die Kinder zunächst mit Instrumenten, wie Xylophon, Metallophon und Trommeln verschiedene Töne, Rhythmen und Lautstärken erzeugen, um sie anschließend zu einem kleinen Stück zusammenzufügen. Im Rhythmus-Revier von Dominic Schad, einem Musiker der Perkussion-Band „Stomp“, setzten die Kinder ihren Körper und verschiedene Alltagsgegenstände, wie Basketbälle, Rohre oder Besen ein, um die vielfältigsten Rhythmen zu erzeugen.

Während die Kinder ihren Körper und Geist bei verschiedenen Phantasiereisen mit Christina Beck treiben lassen konnten, wurden beim Brainkinetik mit Simone Brandl durch verschiedene Übungen das Gehirn, Augen, Arme und Beine miteinander trainiert und mit kognitiven Aufgaben verknüpft . Sportlich wurde es beim Taekwondo mit der Familie Haseitel. Neben dem Highlight, dem Zerschlagen von Holzbrettern mit der bloßen Hand oder dem Fuß, standen hier auch wichtige Übungen zur Gewaltprävention auf dem Programm. Im Yoga mit Dagmar Wurster konnten die Kinder ihren Körper entspannen und durch verschiedene Übungen zu ihrer inneren Mitte und Ruhe finden. Kreativ wurde es im Improvisationstheater mit Sabine Hepp. Hier wurden einzelne Szenen spontan dargestellt und kleine Stücke inszeniert. Und auch unsere Schulhündin Ziska kam wieder zum Einsatz und suchte mit den Kindern Leckerlies im Wald und bewältigte gemeinsam mit den Kindern einen Agility-Parcours.

Am Finaltag wurden zum Abschluss der Projekttage dann alle Eltern zu einer kleinen Präsentation eingeladen. Der Elternbeirat kümmerte sich um die Verkostung der Zuschauer und Darsteller. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Waltershofen voller Stolz präsentieren, was sie in den vergangenen Tagen alles „gelernt“ und erlebt haben. Ein großes Dankeschön geht an die Referenten, ohne die diese Tage gar nicht möglich gewesen wären, sowie an den Elternbeirat unseren Hausmeister und allen Beteiligten.