Königliche Kammermusik mit Blockflöte und Cembalo

Die Musiker Stefan Temmingh (Blockflöte) und Wiebke Weidanz (Cembalo) präsentieren am Samstag, 16. Oktober, in der Wangener Altstadtkonzert-Reihe mit „Royal Music“ ein königliches Programm mit Werken unter anderem von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle.

Stefan Temmingh gehört laut Pressemitteilung zur Weltspitze auf der Blockflöte. Mit der renommierten Cembalistin Wiebke Weidanz tritt er mittlerweile weltweit im kammermusikalischen Duo auf. Für beide Solisten sei das Duo die ideale Möglichkeit, bis ins letzte Detail differenziert zu musizieren und die virtuosesten, aber auch die intimsten Interpretationen zu gestalten. Die gesanglichen Linien in Händels Musik hörbar zu machen, erfordere weit mehr als reine Fingerakrobatik, sondern zwei Solisten auf Augenhöhe.

Zum Programm „Royal Music“ gehören neben drei Händel-Sonaten weitere Werke, die alle mit Königshäusern der Barockzeit in Verbindung gebracht werden. Damals wurden die Musiker entweder von der Kirche oder vom König bezahlt. Die drei Sonaten schrieb Händel für den Generalbassunterricht von der englischen Prinzessin Anne. Sie wurden nicht nur für die Royals komponiert, sondern auch von ihnen gespielt. Das „Musikalische Opfer“ von Bach hat seine Wurzeln in der Begegnung zwischen Friedrich II. von Preußen und Bach in Potsdam. Friedrich spielte das Thema und Bach improvisierte darüber eine vierstimmige Fuge. Des Weiteren zählen Werke von Francesco Maria Veracini und Antonio Vivaldi zum Programm.

Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die 3G-Regel. Zutritt zum Konzert haben nur Personen mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem tagesaktuellen negativen Schnelltest. Registrierung vor Ort ist über die Luca-App oder ein Formular möglich. Karten für das Konzert können beim Gästeamt Wangen, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online unter www.reservix.de gekauft werden.