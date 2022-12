Knappe 2:3 Niederlage gegen den SSV Ulm 1864

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Laufe des ersten Satzes begann das Team, sich an die Spielweise des Gegners zu gewöhnen. Die verstrichene Zeit ermöglichte es dem Gegner allerdings eine leichte Führung aufzubauen, die ihnen die Wangener bis zum Schluss nicht abnehmen konnten. Der Satz endete mit einem Punktestand von 17:25. Der zweite Satz erzeugte ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Gegner.

Der von den Mittelblockern Moritz Palicki und Sven Sündermann angeführte und hohe Block ermöglichte den Ulmern nicht mehr viele Angriffsmöglichkeiten und ließ die Wangener mehr in die Offensive gehen. Das Spiel schaukelte sich bis zum 24:24 hoch, doch gelang es den Wangenern leider nicht, den abschließenden Treffer zu erzielen, und sie mussten auch diesen Satz mit einem 25:27 dem Gegner überlassen.

Im dritten Satz versuchte sich das Team an einer neuen Taktik, die zuerst wenig von Erfolg gekrönt war und das Team der MTG in einen 4:11 Rückstand warf. Hier fing das Team an, sich zurückzukämpfen. Zuspieler und Teamkapitän Christian Iskrzycki zauberte aus jeder Annahme die Chance auf einen Angriff und das Team katapultierte sich mit einer 13 Punkte-Serie in eine gute Führung.

Der Versuch der Gastmannschaft, das Spiel wieder an sich zu reißen, scheiterte hier an dem hohen Block der Wangener und sie entschieden diesen Satz mit einem 25:17 für sich. Der gute Spielfluss der Wangener hielt auch im vierten Satz weiterhin an, wenngleich auch der Gegner sich erfolgreich mit einigen starken Aktionen zur Wehr setzen konnte.

Beide Teams kämpften erbittert um den Sieg und keines der Teams konnte eine eindeutige Führung erreichen. Zum Punktestand 24:23 zu Gunsten der Wangener und einem Ballwechsel, der kein Ende zu haben schien, blockte Außenangreifer Marco Sündermann das Team zu einem 25:23 Sieg.

Den entscheidenden fünften Satz mussten die Wangener allerdings in einem 10:15 an ihre Gegner abtreten. Die letzten Kräfte mobilisierend versuchte das Team, mit gezielten Schlägen einen Sieg zu erzielen. Leider gelang es oft nicht, die entscheidenden Angriffe durchzubringen und die Wangener mussten sich geschlagen geben. Trotz der Niederlage kann sich Wangen einen Punkt sichern und bleibt vorerst auf dem dritten Tabellenplatz. Das zweite Spiel des Tages gegen den VfB Friedrichshafen 7 wurde aufgrund von Krankheit der Gastmannschaft abgesagt und muss nachgeholt werden.