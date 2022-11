Knapp 100 Fans verfolgen Deutschland-Spiel unter Weihnachtspyramide

Noch ist die deutsche Nationalmannschaft durch ihr Unentschieden gegen Spanien am Sonntagabend bei der Fußball-WM in Katar im Rennen. Ihr Spiel verfolgten knapp einhundert Fans an der Eselmühle beim einzigen Public Viewing in der Region. So richtige WM-Stimmung wollte zumindest in der ersten Halbzeit nicht aufkommen. Dennoch ist Markus Stoffel, Wirt des Stadtbräus und der Weihnachtspyramide, mit dem Public Viewing zufrieden. Und: Für die vom Lions-Club initiierte Pyramide gibt es Pläne, die über ihren jetzigen Zweck und Standort hinausgehen.

Weihnachtslieder und Fußballfans

Sonntag, 19.30 Uhr: Noch laufen Weihnachtslieder, während auf der gut vier Quadratmeter großen Leinwand an der Eselmühle bereits die ersten WM-Bilder zu sehen sind. Etwa 50 Fußballfans sind bereits da, unter ihnen Thomas Knill, der direkt vom Eishockey-Spiel der Towerstars nach Wangen gekommen ist: „Es geht beim Public Viewing auch darum, Freunde zu treffen.“

Dennoch ist der Fußballbegeisterte mit dem 2:1-Siegtipp für die Deutschen der Meinung, dass die WM „zur falschen Jahreszeit“ stattfindet: „Aber das hier ist doch trotzdem ein schönes Zusammenkommen.“ Und die umstrittene WM-Stätte? „Das hätte man schon vor zwölf Jahren anders machen müssen.“

Optimismus vor dem Spiel

Freunde treffen wollte auch Tim Schmid: „Public Viewing mit Glühwein ist mal was anderes.“ So richtig, sagt er, fühle es sich allerdings nicht an. Aber auch er glaubt an einen deutschen Sieg: „3:2“

Der Platz an der Eselmühle füllt sich immer mehr. Allgemein gibt es Lob für die auf dem Pflaster aufgebrachten Hackschnitzel, die dafür sorgen, dass die Füße nicht allzu kalt werden. „Den Umständen entsprechend ist es überragend, wie viele Leute da sind“, sagt Maximilian Bernhard, Sekretär des Lions-Club Wangen-Isny.

Pläne für EM und Landesgartenschau

Er äußert auch schon weitere Zukunftspläne für die neue Attraktion an der Esemühle: „In zwei Jahren haben wir die Europameisterschaft im eigenen Land – und die Landesgartenschau.“ Er könne sich die Pyramide dann durchaus auf dem Landesgartenschaugelände vorstellen: „Statt Engeln kann man dann ja Blumen drehen lassen.“ Bis 2024, im Übrigen ist dann auch das 40-jährige Bestehen des Lions-Club, gibt es laut Bernhard erst noch eine andere Sorge: „Wir suchen noch nach einer Lagerfläche für Teile der Pyramide. Wenn jemand etwas bieten kann, darf er sich gerne bei mir melden.“

Der Wirt ist zufrieden

Recht zufrieden äußert sich mit Markus Stoffel der Wirt der Pyramide: „Vor allem am Samstag war es echt super. Heute, beim Spiel, ist es okay für den Anfang.“ Die Pyramide wird auch am Donnerstag ab 16 Uhr und damit dann auch zum Spiel gegen Costa Rica zum Public Viewing wieder geöffnet sein.

Und wie war die Stimmung? Es dauerte schon rund zehn Minuten, bis erstmals überhaupt eine Geräuschkulisse aufgekommen ist und Deutschland eine erste Chance hatte. Beim vermeintlichen 1:0 der Deutschen brandete Jubel auf, umso größer die Enttäuschung, dass es halt doch Abseits war und es torlos in die Pause ging.

Nicht extra freinehmen

Fans kamen und gingen. Lediglich drei standen im Trikot vor der großen Leinwand. Einer davon: Manuel Hartmann. „Es ist dieses Mal nicht so, dass man sich extra für Spiele frei nimmt“, erzählt er. Und weiter: „Eine WM gehört nicht in solche Länder.“ Auch sein Freund Nico Speer berichtet: „Irgendwie kommt keine Stimmung auf.“

Passend dazu fällt in der 63. Minute der Führungstreffer der Spanier, 20 Minuten später der Ausgleich. Als schließlich Nico Schlotterbeck eingewechselt wird, hallt ein lautes „Nein“ durch den Platz an der Eselmühle.

„Die machen das schon noch“

Und nach dem Abpfiff? „Die machen das schon noch“, ist sich Manuel Hartmann sicher. Ob er Recht behalten wird, zeigt sich am Donnerstag. Dann verwandelt sich der Platz an der Eselmühle erneut in eine kleine Fan-Arena – mit Glühwein, Schlotter und möglicherweise auch Schlotterbeck.