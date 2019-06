Eine Gruppe von Wangener Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung hat sich am Donnerstag aufgemacht, um selbst für ein saubereres Stadtbild zu sorgen. Beim „Clean Up“ waren neun junge Leute mit insgesamt 60 Müllbeuteln am Bahnhofsumfeld unterwegs. Nach zwei Stunden gaben sie die gefüllten Beutel beim Bauhof ab, berichten die Initiatoren. Foto: Schürer