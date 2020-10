Kleinkunst in der Stadthalle

Mit Lioba Albus und Gregor Pallast kommen in Kürze zwei Kabarettisten in die Stadthalle Wangen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Wangen hervor.

Lioba Albus spielt am Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr ihr Programm „Von der Göttin zur Gattin“, einer „kabarettistischen Tour de force durch die Abwasserkanäle deutscher kleinfamiliengemütlichkeit“, wie es im Ankündigungstext steht. Die Arbeitswelt ein Haifischbecken, Facebook ein verbales Schlachtfeld und die Politik ein Dschungel aus Wortschlingpflanzen und Raubtieren. Wer träume da nicht von einem kleinen Paradies in den eigenen vier Wänden. Mit Begeisterung würden sich immer mehr junge Leute wieder in den Hafen der Ehe stürzen, konstatiert Albus, und Posten dabei spektakuläre Heiratsanträge, träumen Träume von weißem Tüll und mehrstöckigen Torten und landen dann da, wo ihre Eltern schon ratlos und verkrampft in Familienfotoapparate gegrinst haben: in der teuren Couchgarnitur. In „frecher und spritziger“ Weise greife Lioba Albus alias Mia Mittelkötter hier ins Geschehen ein.

Gregor Pallast gibt sich mit seinem politischen Kabarett „Verwählt? 2.0“ am Mittwoch, 21. Oktober, um 20 Uhr die Ehre in der Wangener Stadthalle. Pallast ist laut Veranstalter „erfrischend, bissig und lässt einem gern einmal das Lachen auf den Lippen gefrieren.“ In seinem Programm fragt er sich irritriet: „Was geht in diesem Land nur vor?“ Die Bundesrepublik erscheine zunehmend aks Kapitalgesellschaft, in der ein Politiker nur dann Erfolg habe, wenn er trotz vieler Worte wenig sagt und sich kategorisch des Erwehren kann, kompetent zu sein. Pallast diagnostiziert „Demokratie im Endstadium“. In seinem ständig aktualisierten Solo-Programm seziert der 40-Jährige mit chirurgischer Präzision diese und andere Probleme, hinterfragt das Offensichtliche und legt den Finger in die Wunde, schreibt der Veranstalter.

Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorberkauf im Gästeamt in der Bindstraße 10 in Wangen und unter der Telefonnummer 07522/74211. Reservierungen nimmt Maria Neumann per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de oder per Telefon an 07522/29131 entgegen. Tickets sind außerdem online unter tickets.schäbische.de oder an der Abendkasse in der Stadthalle ab 18 Uhr und unter der Telefonnummer 07522/22227 erhältlich.