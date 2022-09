Kleinkunst in der Häge-Schmiede

In der Häge-Schmiede ist Comedy und Kabarett geboten: Stephan Bauer tritt am Mittwoch, 28. September, ab 20 Uhr mit dem Kabarett „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ auf. Frauen brauchen Männer und umgekehrt! Eigentlich eine Binsenweisheit, heißt es in der Ankündigung. Am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr ist dann Lars Redlich mit „Ein bisschen Lars muss sein“ Comedy und Musikkabarett in der Häge-Schmiede. „Mit Lars Redlich wächst gerade einer der kommenden großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heran“, schreibt die Berliner Morgenpost über den sympathischen Allrounder, so die Organisatoren. Justus Krux ist am Samstag, 1. Oktober, ab 20 Uhr mit dem Kabarett Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch…? Aus dem Leben eines Anwalts zu Gast in der Häge-Schmiede.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 742 11. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 07522 / 291 31 oder über www.reservix.de sowie an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet ist und unter der Telefonnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar ist.