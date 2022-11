In einem Betrieb in der Steinbergstraße ist es am Sonntag kurz nach 12.30 Uhr zu einer Verpuffung gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge hatte ein Mitarbeiter fälschlicherweise zwei Flüssigkeiten gemischt, was die kleine Detonation auslöste. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nicht. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte kurze Zeit später wieder abrücken.