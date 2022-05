Klavierkabarett mit Anne Folger in der Häge-Schmiede

Anne Folger ist mit ihrem Klavierkabarett „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ am Samstag, 28. Mai, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu sehen. Mit Wortwitz und Ironie singt sie im Rosamunde-Pilcher-Stil gegen Großkonzerne, über das Glück zu fliegen, wenn die Beine fest auf dem Boden stehen, und parodiert Beethovens Götterfunken unter Lockdown- und Weingeist-Bedingungen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 742 11, Reservierungen macht Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 07522 / 291 31 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar. Foto:Veranstalter